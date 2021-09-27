Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара возрос, курс евро понизился

Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 27 сентября, валютные торги завершились повышением курса доллара и снижением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара повысился на 0,094% и составил 3,204 шекеля за $1. Курс евро опустился на 0,274% и составил 3,745 шекеля за €1.