Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились
Банк Израиля сообщает, что в четверг, 28 октября, валютные торги завершились понижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Курс доллара снизился на 0,188% и составил 3,185 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,205% и составил 3,695 шекеля за €1.
Курс евро в настоящее время самый низкий за последние 20 лет.
В этом году самый низкий курс доллара был зафиксирован 14 января, тогда он составил 3,116 шекеля за $1. Это был самый низкий курс доллара по отношению к шекелю за последние 25 лет.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
«Поддержка женщин-предпринимателей – важнейшая часть нашей социальной миссии», - Евгения Гашикулина, AccessBank (ФОТО)
Независимая франко-немецкая группа финуслуг рассматривает проекты в текстильной промышленности Узбекистана
ЧБТР готов поддержать Азербайджан в выполнении обязательств в рамках Парижского соглашения (Эксклюзив)
Pasha Bank готов поддержать новые проекты для развития стартап-экосистемы Азербайджана - член правления
В Баку пройдет премьерный показ фильма о турецкой журналистке, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны
Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны мы чувствовали поддержку народа Кыргызстана
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Турецкая Республика занимает чрезвычайно важное место на международной арене
Азербайджан избран площадкой проведения масштабного международного конкурса красоты International Beauty & Model
Лицам, набравшим ниже 300 баллов, расширят возможности для выбора специальностей по сравнении с прошлыми годами – Малейка Аббасзаде
За год отремонтированы и восстановлены 11 300 домов и объектов: пострадавшие от армянского террора въехали в новые дома - Trend TV (ФОТО)
В селе Джоджуг Марджанлы завершен ремонт домов, поврежденных в результате армянских обстрелов (ФОТО)
На Бакинской фондовой бирже состоялся аукцион по размещению облигаций сети супермаркетов Bravo (ФОТО)