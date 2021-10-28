Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 28 октября, валютные торги завершились понижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара снизился на 0,188% и составил 3,185 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,205% и составил 3,695 шекеля за €1.

Курс евро в настоящее время самый низкий за последние 20 лет.

В этом году самый низкий курс доллара был зафиксирован 14 января, тогда он составил 3,116 шекеля за $1. Это был самый низкий курс доллара по отношению к шекелю за последние 25 лет.