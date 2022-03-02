Партнер Маска покупает израильский стартап за полмиллиарда долларов

Израильская стартап-компания Finaro объявила, действующая в сфере финансовых технологий, объявила о своей покупке американской клиринговой компанией Shift4. Стоимость сделки оценивается в 575 миллионов долларов, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Shift4 принадлежит Джареду Айзекману, партнеру Илона Маска в компании SpaceX.

Стартап со штатом в 400 работников, базирующийся в Герцлии, занимается клиринговыми технологиями для международных операций с кредитными картами.