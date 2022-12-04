В Израиле заявили о нанесении ударов по целям в секторе Газа

ВВС Израиля в ходе воздушных атак по целям в секторе Газа в ночь на воскресенье подвергли ударам оружейный цех палестинского радикального движения ХАМАС и использовавшийся радикалами туннель на юге анклава. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют", - говорится в сообщении.

"В ответ на ракету, запущенную [в субботу вечером] в сторону израильской территории, истребители Армии обороны Израиля нанесли удары сегодня ночью, в воскресенье, по объекту по производству оружия, принадлежащему террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.