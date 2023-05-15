В Израиле муниципалитеты объявили забастовку, протестуя против перераспределения налогов

Несколько крупнейших муниципалитетов Израиля, включая Тель-Авив, начали в понедельник забастовку, выступая против планов правящей коалиции по перераспределению городских налогов в пользу наименее развитых населенных пунктов. Об этом сообщает газета The Times of Israel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К бессрочной забастовке с первого дня, помимо Тель-Авива и многих его пригородов, присоединились такие крупные города, как Ашдод, Ашкелон, Хайфа и Эйлат, в то время как некоторые другие муниципалитеты, в том числе Иерусалим и Лод, от участия в стачке отказались, отмечает издание. В ходе забастовки в участвующих в ней городах закрылись школы и детские сады, прекратились вывоз мусора и уборка улиц, приостановлен прием граждан в муниципальных учреждениях.

Забастовка проводится в знак протеста против планов правящей коалиции перераспределить муниципальные налоги в пользу наименее развитых населенных пунктов. Соответствующее решение было одобрено в комиссии Кнессета (парламент страны) по финансам в воскресенье в рамках обсуждения проекта госбюджета на 2023-24 годы, который, как ожидается, будет утвержден в течение ближайших двух недель, указывает The Times of Israel.

План правительства предполагает, что часть муниципальных налогов, собираемых с местных частных предприятий, будет направляться в специальный фонд, из которого затем средства будут переводиться в пользу менее состоятельных муниципалитетов, способствуя их развитию. Наиболее развитые города не согласны с этой схемой, считая ее несбалансированной, отмечает издание.