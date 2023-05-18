Израиль намерен поставить Нидерландам артиллерийские системы PULS на сумму $305 млн

Израиль и Нидерланды заключили соглашение о поставках королевству израильских реактивных систем залпового огня (РСЗО) PULS производства компании Elbit. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг пресс-служба Минобороны еврейского государства.

По ее информации, сумма сделки составила $305 млн, контракт рассчитан на пять лет. Как подчеркнули в Минобороны, речь идет о первом межправительственном соглашении между Израилем и Нидерландами о поставках израильских вооружений и крупнейшей подобной сделке между Израилем и европейскими странами за последние годы.

В соответствии с соглашением ВС Нидерландов получат 20 установок PULS и боеприпасы к ним, говорится в сообщении. Кроме того, в контракт включены услуги по обучению специалистов работе с системой и ее обслуживание, отметили в министерстве.

С израильской стороны соглашение одобрил министр обороны страны Йоав Галант. Он отметил, что израильские оборонные технологии помогают стране укрепить связи с другими государствами по всему миру и улучшают позиции Израиля на глобальной арене. "Я приветствую это важное соглашение, подписанное совместно с голландским министерством обороны, и я уверен, что наше сотрудничество продолжит развиваться", - заявил министр, слова которого распространила пресс-служба израильского оборонного ведомства.

Как отметили в Минобороны, РСЗО PULS способна вести прицельный огонь различными типами снарядов на дальность от 12 до 300 км. Пусковая установка может быть размещена на колесных и гусеничных платформах.