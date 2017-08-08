Хакеры атаковали около 40 сайтов государственных органов Венесуэлы

8 августа 2017 00:25 (UTC+04:00)

Хакеры заблокировали около 40 сайтов государственных органов Венесуэлы с целью продемонстрировать поддержку совершившим нападение на военную базу "Парамакай", передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Одним из взломанных сайтов оказался сайт национального избирательного совета Венесуэлы. Хакеры, которые называют себя "Бинарными стражами", заявили, что взломать 40 сайтов было "удивительно легко". Представитель группы заявил, что хакеры поддерживают нападение на базу "Парамакай".

Ранее сообщалось, что неизвестные совершили нападение на военную базу "Парамакай". Первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо назвал произошедшее терактом. Военные взяли ситуацию под контроль. Президент Николас Мадуро заявил, что в результате нападения на военную базу "Парамакай" два человека погибли и один получил ранения.

Министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил, что нападение совершили "группа гражданских преступников, на которых была военная форма, и дезертировавший лейтенант".

Azernews Newspaper
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