Экс-президенту Эквадора отказали в регистрации новой партии

Национальный избирательный совет Эквадора отказал в регистрации новой партии экс-президенту Рафаэлю Корреа, передает РИА Новости.



По данным канала Globovision, совет нашел якобы имеющиеся нарушения и невыполнение предъявляемых к процедуре регистрации требований.

Партия должна была называться "Гражданская революция", а этот девиз используется другой политической силой - "Альянсом ПАИС", основанным в 2006 году тем же Корреа. Во вторник Корреа написал заявление о выходе из правящей партии в знак несогласия с действиями своего преемника на посту главы государства Ленина Морено.

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