В Ираке произошло землетрясение

20 января 2018 12:03 (UTC+04:00)

Специалисты иракской службы метеорологических и сейсмологических наблюдений зарегистрировали в ночь на субботу подземные толчки в центральной части страны магнитудой 5,1, сообщается в заявлении службы, передает РИА Новости.

"Наши пункты сейсмологического мониторинга зафиксировали череду подземных толчков утром в районе Мандали в провинции Дияла магнитудой 5,1 в 1:17 по местному времени (совпадает с мск)", — сообщила служба.

Как отметили специалисты, недалеко от района также были зафиксированы несколько менее сильных толчков магнитудой от 3 до 3,8. По их данным, землетрясение, очаг которого залегал на глубине 10 километров, ощутили жители провинции Дияла, а также восточных районов Багдада. Служба отметила, что информации об ущербе от землетрясения нет.

Провинция Дияла находится к северо-востоку от иракской столицы.

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Azernews Newspaper
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