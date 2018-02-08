В Пхеньяне проведен военный парад

Военный парад был проведен в четверг в центре столицы КНДР. Об этом сообщили южнокорейские правительственные источники со ссылкой на информацию от вооруженных сил США, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Парад, по их данным, начался в районе 10:30 по местному времени. Он был проведен в Пхеньяне впервые с апреля прошлого года и приурочен к 70-й годовщине создания Корейской народной армии.

Пока средства массовой информации КНДР ничего о параде не сообщали, трансляции с него не велось, хотя центральное телевидение страны в четверг приступило к вещанию раньше, чем обычно, отмечает NHK.

Ранее информационное агентство Kyodo сообщило о большом скоплении военной техники в четверг в центре Пхеньяна в районе площади имени Ким Ир Сена, где обычно проходят военные парады. Об этом, в частности, передал в сети Twitter находящийся в Пхеньяне гражданин Канады. Он разместил там и фотографии этой техники.

Несколько дней назад в Южной Корее появлялись также сообщения со ссылкой на данные космической разведки о том, что на аэродроме в окрестностях Пхеньяна идут усиленные репетиции парада. К ним якобы были привлечены до 12 тыс. военнослужащих и до 600 единиц техники.

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