Британский астронавт рассказал, когда люди смогут высадиться на Марсе

Люди смогут высадиться на Марсе уже через 20 лет, заявил британский астронавт Тип Пик, пишет РИА Новости.

По его мнению, важную роль в этом сыграют частные компании в космической отрасли. В частности, астронавт считает, что недавний запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, осуществленный компанией Илона Маска SpaceX, ознаменовал новую эру в освоении космоса.

Пик также выразил уверенность, что международный проект по созданию обитаемой окололунной станции (Deep Space Gateway) станет ключевым в вопросе дальнейшего исследования космического пространства.

"Мы вступаем в новую эру освоения космоса. Я думаю, что это (высадка людей на Марсе — Прим.ред.) произойдет в конце 2030-х годов", — сказал астронавт, слова которого приводит The Independent.

Пик участвовал в основных космических экспедициях МКС-46/47. На Международной космической станции он проработал 186 суток.

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