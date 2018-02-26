Британский астронавт рассказал, когда люди смогут высадиться на Марсе

26 февраля 2018 02:50 (UTC+04:00)

Люди смогут высадиться на Марсе уже через 20 лет, заявил британский астронавт Тип Пик, пишет РИА Новости.

По его мнению, важную роль в этом сыграют частные компании в космической отрасли. В частности, астронавт считает, что недавний запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, осуществленный компанией Илона Маска SpaceX, ознаменовал новую эру в освоении космоса.
Пик также выразил уверенность, что международный проект по созданию обитаемой окололунной станции (Deep Space Gateway) станет ключевым в вопросе дальнейшего исследования космического пространства.

"Мы вступаем в новую эру освоения космоса. Я думаю, что это (высадка людей на Марсе — Прим.ред.) произойдет в конце 2030-х годов", — сказал астронавт, слова которого приводит The Independent.

Пик участвовал в основных космических экспедициях МКС-46/47. На Международной космической станции он проработал 186 суток.

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Azernews Newspaper
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