Число погибших при столкновении двух поездов в Египте возросло до 19 (Обновлено)

Число погибших при столкновении двух поездов в провинции Бохейра в Египте возросло до 19, 38 человек числятся на данный момент пострадавшими, сообщает РИА Новости со ссылкой на египетскую газету "Ар-Расд".

По имеющейся информации, столкновение произошло на станции Абу-эль-Хави. Два вагона отделились от пассажирского поезда и упали перед встречным товарным поездом. На месте работают спасатели и тридцать машин скорой помощи. Минздрав говорит, что число погибших и пострадавших может увеличиться.

16:17 (GMT+4) Число погибших при столкновении двух поездов в провинции Бохейра в Египте возросло до 12 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт египетской газеты "Аль-Ватан".

По имеющейся информации, пассажирский поезд столкнулся с товарным на станции Абу-эль-Хави. На месте работают спасатели и тридцать машин скорой помощи.

15:57 (GMT+4) Десять человек погибли в результате столкновения двух пассажирских поездов в районе провинции Бохейра в Египте, сообщает египетский телеканал "Эстра-ньюз" со ссылкой на министерство здравоохранения страны, передает РИА Новости.

Еще 15 человек пострадали.

По данным египетской газеты "Аль-Ватан", столкновение произошло на станции Абу-эль-Хави. На месте работают спасатели.

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