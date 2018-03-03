Генсек ООН осудил теракт в Буркина-Фасо

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил нападения на штаб армии Буркина-Фасо и французское посольство в Уагадугу, а также направил туда своего эмиссара в знак солидарности с властями страны. Об этом, как пишет ТАСС, заявил в пятницу журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, административный глава всемирной организации внимательно следит за ситуацией в Буркина-Фасо и уже переговорил по телефону с президентом страны Роком Марком Кристианом Каборе.

"Он решительно осуждает нападения и обеспокоен сообщениями о жертвах и пострадавших. Вы находимся на связи с властями, которым мы заявили о своей солидарности. Генеральный секретарь попросил своего специального представителя по Восточной Африке и Сахелю Мухаммеда ибн Шамбасу как можно скорее отправится в Буркина-Фасо, чтобы лично выразить солидарность ООН с правительством и народом Буркина-Фасо в это трудное время", - сказал он.

Ранее Agence France Presse сообщило о том, что в пятницу около 30 человек погибли в результате нападения группы вооруженных людей на здание главного штаба армии Буркина-Фасо и посольства Франции в Уагадугу. Как заявил телеканалу BFM глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, ни одна из террористических группировок не заявила о своей причастности к организации и совершению теракта.

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