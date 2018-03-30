Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии

30 марта 2018 04:32 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в пятницу в Центральной Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в префектуре Ибараки, а очаг залегал на глубине 60 км, передает РИА Новости.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, японские метеорология объявляли угрозу цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято. В общей сложности подземные толчки ощущались в шести префектурах центрального и северо-восточного регионов Японии, включая префектуры Фукусима, Ибараки, Тиба и столичный регион.

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