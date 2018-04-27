Объем предварительных продаж криптовалюты "петро" составил $3,3 миллиарда

27 апреля 2018 03:04 (UTC+04:00)

Объем предварительной продажи венесуэльской криптовалюты "петро" составил 3,338 миллиарда долларов, передает РИА Новости со ссылкой на агентство AVN.

По словам президента страны Николаса Мадуро, полученные от продажи деньги будут направлены в центробанк страны для последующей продажи через аукционы дополнительной обменной системы DICOM.

Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро", став первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Для работы с "петро" президент намерен создать четыре экономические зоны. Как заявил Мадуро, Центральный банк Венесуэлы может покупать золото за "петро", все государственные институты должны будут заключать валютные контракты в "петро", а с 20 апреля в стране стартовала продажа жилья за эту криптовалюту.

Сложная экономическая ситуация привела к высочайшей инфляции в Венесуэле. В настоящее время в стране, помимо меняющегося курса в DICOM, существует также курс "черного рынка", который не признается властями, но в зависимости от которого работают все уличные менялы.

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