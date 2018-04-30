В Кабуле семь человек погибли в результате теракта (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

30 апреля 2018 09:08 (UTC+04:00)

Жертвами двух взрывов в Кабуле стали семь человек, еще 20 получили ранения, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на министерство здравоохранения, передает РИА Новости.

Взрывы произошли в афганской столице в понедельник утром. По информации СМИ, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле.

Кроме того, придорожная мина взорвалась в провинции Нангархар на востоке страны. Один полицейский погиб, пять человек получили ранения. По информации телеканала Tolo News, среди пострадавших заместитель губернатора округа Бесад.

08:43 (GMT+4) Два взрыва произошли в Афганистане в понедельник утром, один из них - в столице страны Кабуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщает телеканал Tolo News, полиция подтвердила информацию о взрыве в Кабуле. По информации агентства Пажвак, целью взрыва были представители Национального директората безопасности. По данным телеканала 1TV, взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле.

В свою очередь телеканал 1TV сообщил, что придорожная мина взорвалась в провинции Нангархар на востоке страны. Один полицейские погиб, пять человек получили ранения. По информации телеканала Tolo News, заместитель губернатора округа Бесад получил ранения.

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