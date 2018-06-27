В Австрии создали рабочую группу по миграции

Власти Австрии учредили рабочую группу по решению миграционных вопросов, сообщил в среду австрийский канцлер Себастьян Курц после заседания кабмина, передает РИА Новости.

Он отметил, что Австрия на посту председателя в Совете ЕС намерена взять на себя роль "строителя мостов" в Европе и снизить напряженность, возникшую в недавнее время.

"Для этого нам необходимо быстро найти европейские решения для существующих проблем, в том числе миграционного вопроса. Мы выступаем за улучшение защиты внешних границ и укрепление агентства Frontex. Кроме того, мы намерены быть хорошо подготовленными и на национальном уровне. Для этого мы учредили рабочую группу по миграции и уже провели большое учение по защите границ", - заявил канцлер на пресс-конференции.

Вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе уточнил, что первое учение прошло с участием отряда по защите границ "Пума", в нем приняли участие более 600 сотрудников.

Рабочая группа по миграции под управлением австрийского МВД состоит из представителей ведомств федерального канцлера и вице-канцлера, МИД, министерства юстиции, обороны и инфраструктуры. Как сообщил глава МВД Австрии Герберт Кикль, группа будет консультировать и сообщать о необходимых оперативных мероприятиях. "Таким образом, мы сможем осуществлять ограничительную миграционную политику и предотвратить новый штурм", - отметил Кикль.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году морским путем в Европу добралась 171 тысяча человек.

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