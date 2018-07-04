Число погибших при крушении парома у берегов Индонезии увеличилось

4 июля 2018 08:53 (UTC+04:00)

Число погибших при крушении парома со 139 пассажирами на борту у берегов Индонезии увеличилось до 29 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось о 24 погибших, среди которых есть и дети. Несколько человек удалось спасти.

"По последним данным, количество погибших составляет 29 человек, порядка 41 человека все еще числятся пропавшими без вести" — заявил агентству представитель спасательной службы Самсул Кадри (Syamsul Kadri).

Инцидент произошел во вторник днем. Паром со 139 пассажирами, 48 автомобилями и мотоциклами на борту опрокинулся у берегов индонезийской провинции Южный Сулавеси. На месте крушения начались спасательные и поисковые операции.

Как сообщили в Национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий, в левой части корпуса судна была обнаружена течь.

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