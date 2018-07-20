В Японии число жертв наводнения возросло до 225 человек

20 июля 2018 08:19 (UTC+04:00)

Жертвами наводнения в юго-западных и центральных районах Японии стали 225 человек, еще 14 считаются пропавшими без вести, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

По-прежнему в пунктах эвакуации остаются 4,5 тысячи человек. Ущерб от стихийного бедствия в 36 префектурах оценивается в 76,7 миллиарда иен (около 697 миллионов долларов).

В первую неделю июля ливневые дожди обрушились на юго-западную и центральную часть Японии, что привело к паводкам и оползням. В некоторых местах вышедшие из берегов реки затопили значительные территории.

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