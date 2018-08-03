Гидросамолет упал в озеро в Канаде, один человек погиб - СМИ

Один человек погиб и один пропал без вести при крушении гидросамолета в канадской провинции Британская Колумбия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.

Инцидент произошел в среду. По данным телеканала, самолет упал в озеро Тайотон, которое находится примерно в 100 км к западу от города Лиллоет. На его борту находились три человека: пилот и два пассажира. Спасателям удалось обнаружить тело погибшего 20-летнего пассажира, поиски второго пассажира до сих пор продолжаются. 20-летний пилот доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, самолет упал в озеро сразу после взлета. Причины крушения устанавливаются.

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