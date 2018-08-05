ИГ взяла на себя ответственность за теракт в мечети на востоке Афганистана

5 августа 2018 03:00 (UTC+04:00)

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) взяли на себя ответственность за совершенное в пятницу нападение на шиитскую мечеть на востоке Афганистана. Об этом, как передает ТАСС, сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел в городе Гардез в провинции Пактия. Два террориста атаковали находившихся в мечети верующих. Один из них привел в действие находившееся при нем взрывное устройство, второй открыл огонь по молящимся. Погибли 39 человек и пострадали по меньшей мере 80. Вооруженная охрана мечети ликвидировала террориста.

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