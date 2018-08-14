Избранный президент Мексики отменит медстраховку чиновникам

14 августа 2018 08:11 (UTC+04:00)

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал в понедельник отменить медицинские страховки для госчиновников за счет бюджета и расширить проект строительства туристического "Поезда майя", передаёт РИА Новости.

"Не будет медицинских страховок и лечения в частных госпиталях для высших чиновников государства, это ясно, это мы говорили во время кампании, мы будем экономить, и я надеюсь, что остальные ветви власти сделают то же самое", — заявил Обрадор журналистам.

Ранее Обрадор объявил, что с его приходом к власти ни один госчиновник не сможет получать больше, чем сам глава государства. Свою же зарплату Обрадор ограничил 108 тысячами песо в месяц (порядка 5,6 тысячи долларов). По оценкам экспертов, данная мера позволит Мексике сэкономить около 2 миллиардов долларов.

При этом Обрадор, вступающий в должность 1 декабря, пообещал миллиардные инвестиции в расширение проекта строительства туристического "Поезда майя", который изначально должен был связать Канкун (штат Кинтана-Роо) с Паленке (Чьяпас). Теперь, по словам будущего президента, поезд также пойдет в штаты Кампече, Табаско и Юкатан по ветке протяженностью 1,5 тысячи километров.

Обрадор отметил, что проект будет реализовываться на основе государственно-частного партнерства, а объем инвестиций оценивается в 120-150 миллиардов песо (6,2-7,8 миллиарда долларов). Обрадор также пообещал инвестировать порядка 2,6 миллиарда долларов в проект модернизации шести НПЗ, имеющихся сейчас у государственной нефтяной компании Pemex.

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