McDonald's закрывает часть своих ресторанов в Венесуэле

3 сентября 2018 05:59 (UTC+04:00)

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приняла решение закрыть часть своих заведений в Венесуэле в связи с политикой адаптации фирмы к рынкам, на которых она присутствует. Об этом в воскресенье сообщило ТАСС.

"Мы продолжаем адаптировать наш бизнес к динамике рынков, на которых мы присутствуем. В соответствии с этой динамикой и адаптацией [к ней] мы недавно закрыли небольшое количество ресторанов [в Венесуэле]", - говорится в заявлении компании, которое приводит агентство.

Как подчеркнули в компании, "это не закрытие франшизы, более 120 ресторанов продолжают работать". "Мы по-прежнему привержены оказывать помощь развитию страны, как это делалось в течение 33 лет в Венесуэле", - отметили в Arcos Dorados.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину. Согласно последним данным ООН, из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Колумбия и Перу создадут общую базу данных венесуэльских мигрантов для борьбы с кризисом
Другие страны 29 августа 05:10
Эквадор продлил режим ЧС из-за притока венесуэльских беженцев
Другие страны 29 августа 03:53
Мадуро: Венесуэльцы смогут хранить свои сбережения в золоте начиная с 11 сентября
Другие страны 28 августа 05:29
Эквадор вновь усложнил миграционные правила для въезжающих в страну венесуэльцев
Другие страны 25 августа 11:24
В США выявили свыше 500 случаев заражения инфекцией в "Макдоналдс"
В мире 25 августа 08:22
Эквадор открыл гуманитарный коридор для венесуэльских мигрантов
Другие страны 25 августа 03:41
Лента новостей
В Чехии стартуют учения Ample Strike с участием военных из 19 стран
Европа 06:30
Главы тюркоязычных стран обсудят в Кыргызстане вопросы экономики и культуры
Политика 05:33
Катар может инвестировать миллиарды долларов в немецкие компании
Арабские страны 04:54
В Ливии при обстреле лагеря беженцев погибли не менее четырех человек
Арабские страны 04:22
В Калифорнии увеличилось число пропавших без вести при столкновении лодок
США 03:51
В Норвегии начали расследование исчезновения соратника Ассанжа
В мире 03:02
В Кыргызстане начались III Всемирные игры кочевников (ФОТО)
Кыргызстан 02:29
Верховный лидер Ирана заявил, что войны не будет, но призвал усилить армию
Политика 01:24
Власти Триполи объявили режим ЧП из-за боев в окрестностях города
Арабские страны 00:52