McDonald's закрывает часть своих ресторанов в Венесуэле

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приняла решение закрыть часть своих заведений в Венесуэле в связи с политикой адаптации фирмы к рынкам, на которых она присутствует. Об этом в воскресенье сообщило ТАСС.

"Мы продолжаем адаптировать наш бизнес к динамике рынков, на которых мы присутствуем. В соответствии с этой динамикой и адаптацией [к ней] мы недавно закрыли небольшое количество ресторанов [в Венесуэле]", - говорится в заявлении компании, которое приводит агентство.

Как подчеркнули в компании, "это не закрытие франшизы, более 120 ресторанов продолжают работать". "Мы по-прежнему привержены оказывать помощь развитию страны, как это делалось в течение 33 лет в Венесуэле", - отметили в Arcos Dorados.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину. Согласно последним данным ООН, из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

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