Венесуэла заявила о планах США поддержать заговор против властей

9 сентября 2018 07:24 (UTC+04:00)

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил в субботу о планах США по поддержке заговора против властей страны, ссылаясь на американские СМИ, передает РИА Новости.

Ранее газета New York Times со ссылкой на американские и венесуэльские источники сообщила, что администрация американского президента Дональда Трампа в течение года обсуждала с венесуэльскими офицерами-мятежниками планы по свержению президента Николаса Мадуро.

"Мы разоблачаем перед всем миром планы вмешательства и поддержки военных заговоров против Венесуэлы со стороны правительства Соединенных Штатов. В самих американских средствах массовой информации выходят на свет новые грубые свидетельства (такого вмешательства)", — написал Арреаса в своем микроблоге в Twitter.

По словам неназванного бывшего венесуэльского военачальника, не менее трех различных групп из числа венесуэльских военных планировали заговор против правительства Мадуро. Он уточнил, что заговорщики планировали осуществить переворот как минимум трижды: летом 2017 года, в марте и мае 2018 года. Однако ни один из планов так и не был претворен в жизнь.

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