Канада не поддастся давлению со стороны США на переговорах по пересмотру NAFTA - Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что канадская сторона не намерена поддаваться давлению со стороны США на переговорах по пересмотру соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом, как сообщает Интерфакс, он заявил во вторник в Виннипеге (провинция Манитоба) в эфире местной радиостанции 680 CJOB

"Я думаю, что мы должны осознавать, что президент [США Дональд Трамп] рассматривает [вариант с давлением на нас], но мы не будем из-за этого вести переговоры по-другому", - сказал он. Трюдо вновь подчеркнул, что канадская сторона не подпишет сделки на невыгодных для себя условиях. "Мы по- прежнему сосредоточены на том, что отвечает интересам канадцев, наших рабочих и нашей экономики", - заявил премьер-министр.

Во вторник в Вашингтоне возобновились переговоры между Канадой и США по пересмотру NAFTA. Канаду на них представляет глава МИД страны Христя Фриланд.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году, вступило в силу в 1994. По требованию Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях. На прошлой неделе в Вашингтоне проходили очередные консультации между Канадой и США, но они не привели к заключению договора.

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