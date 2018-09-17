Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах увеличилось до 65 человек

17 сентября 2018 08:23 (UTC+04:00)

Число погибших в результате тайфуна "Мангхут" на Филиппинах достигло 65 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Rappler со ссылкой на национальную полицию.

Ранее сообщалось, что 59 человек погибли, 16 числятся пропавшими без вести.

"Число погибших в результате тайфуна "Мангхут" в понедельник, 17 сентября, увеличилось до 65, 54 из них в Кордильерском административном регионе", — говорится в сообщении портала.

Портал также сообщает, что 43 человека пропали без вести, 64 получили ранения.

Мощный тайфун "Мангхут" достиг северо-восточного побережья Филиппин в пятницу вечером. Филиппинское управление атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA) сообщило, что порывы ветра на некоторых островах архипелага достигают 170 километров в час, а высота волн на севере Лусон может достигать шести метров высоты. Кроме того, ожидаются сильные осадки, выпущено предупреждение об опасности затопления. По данным властей, тайфун затронул более 250 тысяч человек, проживающих в регионе, около половины из них направлены в центры по эвакуации.

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