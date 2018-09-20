На Филиппинах сошел мощный оползень

20 сентября 2018 10:12 (UTC+04:00)

Четыре человека погибли и около 100 могут находиться под завалами в результате оползня, сошедшего в четверг рано утром в провинции Себу на Филиппинах, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал ABS-CBN.

Инцидент произошел в городе Нага. Как сообщил глава местной полиции Родерик Гонсалес, причиной оползня стали сильные ливни. Он добавил, что оползень накрыл десятки домов.

По данным телеканала, работающие на месте спасатели обнаружили тела четырех человек, среди которых 4-летний ребенок. Еще четыре человека были спасены.

Как сообщил Гонсалес, спасатели не теряют надежду найти выживших, так как в 11.00 по местному времени местные власти получили сообщение от семьи из шести человек, которые сообщили, что все живы, но находятся под завалами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах увеличилось до 65 человек
Другие страны 17 сентября 08:23
Число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах возросло до 25
Другие страны 16 сентября 08:42
Число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах увеличилось до 12
Другие страны 15 сентября 19:42
На Филиппинах два человека погибли из-за тайфуна "Мангхут"
Другие страны 15 сентября 13:58
На Филиппинах тайфун "Мангхут" вышел на побережье
Другие страны 15 сентября 02:51
На Филиппинах более 800 тысяч человек эвакуируют из-за тайфуна "Мангхут"
Другие страны 13 сентября 21:12
Лента новостей
В заложниках у армян остаются 29 детей, 98 женщин и 112 стариков – Госкомитет Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 10:47
"Легенда интернета" Пол Викси посетит крупный юбилейный ИТ-саммит в Ташкенте
ИКТ 10:46
Азербайджан значительно сократит выработку вызывающих парниковый эффект газов
Бизнес 10:44
MAN Auto-Uzbekistan представит новую инновационную модель тягача
Бизнес 10:43
В Душанбе министры стран ШОС обсудили экономическое сотрудничество
Таджикистан 10:41
IFC обнародовала объем инвестиций в проекты в Казахстане
Бизнес 10:35
В Азербайджане утвержден порядок субсидирования пчеловодов
Бизнес 10:15
Дипломаты Беларуси и Швеции обсудили взаимодействие по линии Беларусь-ЕС
Беларусь 10:15
Марош Шевчович: Азербайджан и весь прикаспийский регион являются важными партнерами Европы в сфере энергетики
Энергетика 10:10