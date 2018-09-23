Спасатели нашли выжившего после аварии парома в Танзании

23 сентября 2018 07:38 (UTC+04:00)

Ныряльщики спасли бортового инженера с пассажирского парома, перевернувшегося на озере Виктория в Танзании два дня назад, сообщает Интерфакс со ссылкой на The Guardian.

Инженер забаррикадировался в двигательном отсеке парома и все время после катастрофы находился там. Спасенного доставили в больницу. На момент написания текста ничего не известно о его здоровье.

Президент Танзании Джон Магуфули приказал арестовать сотрудников, занимавшихся продажей билетов на судно, и объявил четырехдневный траур.

На момент аварии на борту парома находились не менее трехсот человек. Их точное количество пока нельзя подсчитать. Кассовый аппарат утонул вместе с паромом, а записи о проданных билетах не удалось найти. Сейчас количество погибших достигло 218 человек, ранее сообщалось о 207. Удалось спасти более 40 пассажиров.

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