Назван лучший гол сезона по версии ФИФА (ВИДЕО)

Нападающий английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах признан автором самого красивого гола в прошедшем сезоне по версии Международной федерации футбола, сообщает Интерфакс.

Голом-лауреатом стал его точный удар в ворота "Эвертона" в матче чемпионата Англии в декабре 2017 года.

В числе претендентов на звание автора лучшего гола был полузащитник сборной России Денис Черышев, забивший мяч в ворота сборной Хорватии дальним ударом в матче 1/4 финала ЧМ-2018.

