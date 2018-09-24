Назван лучший гол сезона по версии ФИФА (ВИДЕО)

24 сентября 2018 23:26 (UTC+04:00)

Нападающий английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах признан автором самого красивого гола в прошедшем сезоне по версии Международной федерации футбола, сообщает Интерфакс.

Голом-лауреатом стал его точный удар в ворота "Эвертона" в матче чемпионата Англии в декабре 2017 года.

В числе претендентов на звание автора лучшего гола был полузащитник сборной России Денис Черышев, забивший мяч в ворота сборной Хорватии дальним ударом в матче 1/4 финала ЧМ-2018.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Модрич признан футболистом года по версии ФИФА
Другие страны 00:23
Лидер сборной Египта Салах стал почетным гражданином Чечни
Россия 23 июня 05:22
Сборная Сербии пожалуется в ФИФА на судейство в матче со Швейцарией
Европа 23 июня 03:35
Салах сыграет в матче чемпионата мира со сборной России
Россия 17 июня 20:34
ФИФА не отменит дисквалификацию Платини, несмотря на снятие обвинений прокуратурой
В мире 26 мая 15:30
"Ливерпуль" завоевал место в Лиге чемпионов, Салах установил новый рекорд
Европа 13 мая 21:15
Лента новостей
Модрич признан футболистом года по версии ФИФА
Другие страны 00:23
Россия и Азербайджан обсудят увеличение квоты для грузовых перевозок через Дагестанскую таможню
Экономика 00:02
Эльмар Мамедъяров: Проявляя неуважение к позициям стран мира, Армения продолжает оккупацию азербайджанских территорий
Политика 24 сентября 23:55
Трамп заявил об огромном прогрессе в ядерном разоружении КНДР
США 24 сентября 23:21
Георгий Квирикашвили стал международным советником ЕБРР
Грузия 24 сентября 22:38
На севере Индии из-за ливней погибли не менее одиннадцати человек
Другие страны 24 сентября 22:02
В Мексике пять человек стали жертвами наводнения
Другие страны 24 сентября 21:28
Apple завершила покупку Shazam
США 24 сентября 21:26
Трамп должен вернуться к СВПД для переговоров с Ираном - Роухани
Политика 24 сентября 21:20