Избранный президент Мексики пообещал не использовать армию против народа

30 сентября 2018 02:23 (UTC+04:00)

Будущий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал в субботу не использовать армию против народа, передает РИА Новости.

"За три дня до 50-летия репрессии против молодежи в Тлателолько (расстрел студенческой демонстрации в 1968 году — ред.) я обещаю никогда не использовать армию против народа Мексики", — заявил Лопес Обрадор в Мехико.

За десять дней до открытия Олимпийских игр в Мехико в октябре 1968 года на одной из площадей столицы полицейскими подразделениями и переодетыми в гражданское агентами спецслужб была расстреляна манифестация студентов. В результате этой акции, вошедшей в историю под названием "Резня в Тлателолько", по официальным данным, погибли 30 молодых людей. Независимые источники сообщали о более чем 300 убитых.

Также он подтвердил планы создать национальную гвардию на базе действующих ныне против преступности подразделений армии, морской пехоты и федеральной полиции.

В то же время вступающий в должность президента 1 декабря Лопес Обрадор отметил, что пока возвращать армию в казармы в нынешней ситуации с безопасностью в стране рано. "Это не значит, что войска вернутся в казармы. Как нам остановить насилие, как уменьшить число убийств, краж. Для этого мы будем использовать армию и морскую пехоту, но с другой концепцией, которая не причинит урона правам человека", — сказал он.

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