Премьер-министр Канады подключился к переговорам по NAFTA с США - СМИ

30 сентября 2018 20:37 (UTC+04:00)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подключился к переговорам по перезаключению Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), которые сейчас проходят в Оттаве. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV со ссылкой на свои источники, пишет ТАСС.

По его данным, с канадской стороны в них участвуют глава МИД Христя Фриланд и посол Канады в Вашингтоне Дэвид Макнотон. Кто на консультациях представляет американскую сторону, не сообщается.

Ранее Фриланд отложила свое выступление на 73-й сессии Генассамблеи ООН, которое было запланировано на субботу, ради переговоров по перезаключению Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли. Выступление министра перенесено на 1 октября.

По требованию Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении NAFTA между Канадой, США и Мексикой на новых условиях. В Вашингтоне на прошлой неделе прошли очередные консультации между Канадой и США, но они не привели к заключению договора.

Как сообщалось ранее, переговоры проходят в напряженной обстановке. В частности, одним из камней преткновения является глава 19 договора по NAFTA от 1992 года, которая предусматривает разрешение торговых споров в специальном арбитражном суде. Канада хочет сохранить ее и в новой редакции, а США выступают против. Соединенные Штаты и Мексика уже смогли договориться.

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