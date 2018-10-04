Суд Загреба снял обвинения с финалиста ЧМ-2018 Модрича в даче ложных показаний

33-летнему футболисту было предъявлено обвинение в лжесвидетельствовании по делу бывшего президента загребского "Динамо" Здравко Мамича, передаёт ТАСС.

Суд города Загреба оправдал футболиста сборной Хорватии и испанского "Реала" Луку Модрича по делу о даче ложных показаний.

33-летнему футболисту было предъявлено обвинение в лжесвидетельствовании по делу бывшего президента загребского "Динамо" Здравко Мамича, однако суд в ходе заседания вынес оправдательный вердикт.

Модрич в прошлом сезоне в составе "Реала" стал победителем Лиги чемпионов. На чемпионате мира 2018 года в России вместе со сборной Хорватии дошел до финала, где команда проиграла французам со счетом 2:4, а полузащитник был признан лучшим игроком турнира. Хорват также был признан лучшим игроком сезона по версии Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В сентябре он был признан лучшим футболистом прошлого сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА)

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