В Таиланде во время облавы задержали более 500 иностранцев - СМИ

12 октября 2018 20:02 (UTC+04:00)

Более 500 иностранцев, совершивших визовые и иные правонарушения, были задержаны в ходе очередной фазы операции "Рентген", с помощью которой таиландская полиция очищает страну от иностранцев, нарушивших таиландские законы, сообщает в пятницу интернет-версия газеты "Кхао Сот", передает РИА Новости.

В ночь на пятницу 528 человек, преимущественно граждане Индии и Пакистана, а также граждане Новой Гвинеи и Мали, были задержаны в 307 точках в Бангкоке и в ряде провинций Таиланда, сообщает газета со ссылкой на командование иммиграционной полиции Таиланда. 114 человек задержаны за нахождение на территории Таиланда сверх срока визы или безвизового въезда, 172 задержаны по обвинению в нелегальном въезде в Таиланд, остальные – по обвинениям в других малозначительных правонарушениях, сообщает газета. Задержанные будут депортированы из Таиланда и внесены в "черные списки", что означает запрет на въезд в Таиланд на срок от одного года до десяти и более лет, в зависимости от тяжести правонарушения.

Операция "Рентген", состоящая в проведении неожиданных облав в местах скопления иностранцев на территории Таиланда, проводится под лозунгом "Хорошие иностранцы – в страну, плохие иностранцы – вон" уже более года. За это время задержаны и депортированы с включением в "черные списки" 2801 человек, сообщает издание.

До сих пор максимальное количество иностранных правонарушителей, которых задерживали в ходе одной облавы, не превышало 300 человек.

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