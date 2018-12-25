Губернатор штата Пуэбла в Мексике погибла в авиакатастрофе вместе с мужем

25 декабря 2018 03:56 (UTC+04:00)

Губернатор штата Пуэбла в Мексике Марта Эрика Алонсо и ее муж, сенатор и бывший глава региона Рафаэль Морено Валье, погибли в понедельник в авиакатастрофе. Как сообщил телеканал Televisa, политики находились на борту вертолета, разбившегося в районе Коронанго в пригороде столицы штата Пуэбла, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Официального подтверждения этой информации со стороны властей страны пока нет. Сведений о возможных причинах трагедии обнародовано не было.

Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее сообщил в своем Twitter, что вертолет, на борту которого могли находиться бывший и действующий губернаторы штата Пуэбла, разбился в Мексике.

"Я получаю информацию о падении вертолета в штате Пуэбла, - написал глава государства. - Нужно подтвердить, находились ли на его борту губернатор Марта Эрика Алонсо и экс-губернатор Рафаэль Морено Валье [ее муж]. Я приказал всему правительству немедленно действовать".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трампу понравился проект стены на границе с Мексикой в виде частокола
США 22 декабря 08:24
Палата представителей США согласилась выделить $5,7 млрд на стену на границе с Мексикой
США 21 декабря 07:09
Тихоокеанский Альянс латиноамериканской четверки будет совместно укреплять интересы региона в Азербайджане
Политика 20 декабря 20:47
В Мексике задержали главу наркокартеля
Другие страны 20 декабря 06:39
В Мексике неизвестные атаковали лагерь мигрантов, применив слезоточивый газ
Другие страны 20 декабря 06:08
Мексика представила новую программу миграционной политики
Другие страны 20 декабря 00:51
Лента новостей
Трамп назвал ФРС "единственной проблемой экономики" США
Другие страны 03:44
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан не отступит от своей принципиальной позиции, восстановление территориальной целостности любым путем – наше суверенное право
Политика 03:14
Президент Азербайджана: Проблемы беженцев постоянно находятся в центре внимания, это - для нас приоритетный вопрос
Политика 02:59
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что армянское общество и новое руководство Армении поймут, что какое-либо экономическое развитие в Армении возможно только после нормализации отношений с Азербайджаном
Политика 02:44
Трамп заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с Ким Чен Ыном
США 02:23
Католики всего мира отмечают Рождество
Другие страны 01:59
Цена нефти Brent упала ниже $51 впервые с августа 2017 года
Энергетика 00:27
В Кабуле силовики освободили заложников
Другие страны 24 декабря 23:59
Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Федеративной Республики Бразилия в Азербайджане
Политика 24 декабря 23:31