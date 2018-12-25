Губернатор штата Пуэбла в Мексике погибла в авиакатастрофе вместе с мужем

Губернатор штата Пуэбла в Мексике Марта Эрика Алонсо и ее муж, сенатор и бывший глава региона Рафаэль Морено Валье, погибли в понедельник в авиакатастрофе. Как сообщил телеканал Televisa, политики находились на борту вертолета, разбившегося в районе Коронанго в пригороде столицы штата Пуэбла, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Официального подтверждения этой информации со стороны властей страны пока нет. Сведений о возможных причинах трагедии обнародовано не было.

Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее сообщил в своем Twitter, что вертолет, на борту которого могли находиться бывший и действующий губернаторы штата Пуэбла, разбился в Мексике.

"Я получаю информацию о падении вертолета в штате Пуэбла, - написал глава государства. - Нужно подтвердить, находились ли на его борту губернатор Марта Эрика Алонсо и экс-губернатор Рафаэль Морено Валье [ее муж]. Я приказал всему правительству немедленно действовать".

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