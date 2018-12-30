В Бангладеш в день выборов погибли два человека

Два человека погибли в Бангладеш, где в воскресенье проходят выборы, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает агентство Франс Пресс.

Как сообщает агентство, один человек погиб после того, как полиция открыла огонь по активистам оппозиции. Еще один человек - активист правящей партии - был забит до смерти.

По данным агентства, участки открылись в 08.00 по местному времени (06.00).

Парламентские выборы в Бангладеш проходят в стране 30 декабря. В ходе всеобщих выборов жителям Бангладеш предстоит выбрать федеральный парламент и региональные законодательные органы.

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