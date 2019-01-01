Сбивший в Токио восемь пешеходов мужчина заявил, что "совершил теракт"

1 января 2019 01:55 (UTC+04:00)

Мужчина, который сбил группу пешеходов в центральном токийском районе Сибуя, при задержании заявил полиции, что "совершил теракт". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщил телеканал NHK.

Мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако практически сразу был задержан полицией. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося и подозревают, что мужчина хотел совершить преднамеренное убийство. Автомобиль, на котором был осуществлен наезд, принадлежит прокатной конторе и зарегистрирован в городе Осака.

Инцидент произошел в первые минуты после наступления Нового года на узкой торговой улице Такэсита, расположенной рядом с железнодорожной станцией. В результате наезда машины пострадали по меньшей мере восемь человек. Шесть из них получили серьезные травмы, один находится без сознания. Судя по кадрам, которые продемонстрировал телеканал, машина после столкновения сильно повреждена, у нее разбито лобовое стекло и помята передняя часть.

Улица Такэсита является пешеходной, однако движение автомобилей со специальным разрешением в одном направлении там допустимо, в частности это касается небольших транспортных фургонов, использующихся для доставки товаров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
СМИ: число жертв цунами в Индонезии возросло до 437
Другие страны 31 декабря 2018 16:01
На севере Японии произошло землетрясение
Другие страны 30 декабря 2018 00:18
Японские физики выяснили, как склеить металл и пластик без клея
Другие страны 28 декабря 2018 17:41
Не менее 16 человек пострадали в ДТП с грузовиком в Японии
Другие страны 28 декабря 2018 08:06
СМИ: Крупный аэропорт на севере Японии закрыли из-за снегопада
Другие страны 27 декабря 2018 12:31
В Японии казнили двух человек
Другие страны 27 декабря 2018 06:19
Лента новостей
Макрон в новогоднем обращении затронул тему реформ
Европа 02:19
Пошлина на экспорт нефти из России понижается в 1,5 раза
Россия 01:37
В Москве подорожают тарифы на воду и газ
Россия 01:33
Президент Ильхам Алиев: Я и дальше буду стараться делать все возможное для развития Азербайджана, его усиления, повышения благосостояния народа
Политика 01:00
Президент Ильхам Алиев: В мире возрастают напряженность, риски, угрозы, Азербайджан же является пространством стабильности
Политика 00:41
Президент Ильхам Алиев: В 2018 году Азербайджан добился серьезных позиций в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта
Политика 00:27
Президент Ильхам Алиев: 2018 год был успешным для Азербайджана
Политика 31 декабря 2018 23:55
Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Амстердама (Обновлено)
Европа 31 декабря 2018 23:41
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в праздничном мероприятии в воинской части СГБ (ФОТО)
Политика 31 декабря 2018 23:17