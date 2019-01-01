Сбивший в Токио восемь пешеходов мужчина заявил, что "совершил теракт"

Мужчина, который сбил группу пешеходов в центральном токийском районе Сибуя, при задержании заявил полиции, что "совершил теракт". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщил телеканал NHK.

Мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако практически сразу был задержан полицией. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося и подозревают, что мужчина хотел совершить преднамеренное убийство. Автомобиль, на котором был осуществлен наезд, принадлежит прокатной конторе и зарегистрирован в городе Осака.

Инцидент произошел в первые минуты после наступления Нового года на узкой торговой улице Такэсита, расположенной рядом с железнодорожной станцией. В результате наезда машины пострадали по меньшей мере восемь человек. Шесть из них получили серьезные травмы, один находится без сознания. Судя по кадрам, которые продемонстрировал телеканал, машина после столкновения сильно повреждена, у нее разбито лобовое стекло и помята передняя часть.

Улица Такэсита является пешеходной, однако движение автомобилей со специальным разрешением в одном направлении там допустимо, в частности это касается небольших транспортных фургонов, использующихся для доставки товаров.

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