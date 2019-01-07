Африканский союз осудил попытку военного мятежа в Габоне

7 января 2019 15:19 (UTC+04:00)

Африканский союз (АС) осуждает предпринятую в понедельник попытку военного мятежа в Габоне. Об этом в своем Twitter сообщил председатель Комиссии АС Муса Факи Махамат, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Африканский союз категорически осуждает попытку военного переворота, совершенную этим утром в Габоне. От лица АС я подтверждаю полное неприятие антиконституционных смен власти", - написал чадский дипломат.

Утром в понедельник здание государственной радиостанции в Либревиле оказалось захвачено группой военных в форме республиканской гвардии. Они вышли в эфир, объявив о создании "Национального совета по восстановлению" и призвав народ поддержать восстание против президента Али бен Бонго Ондимбы. Позже власти страны заявили о том, что путч подавлен и четыре из пяти мятежных офицеров арестованы спецподразделением жандармерии. Еще одному заговорщику удалось скрыться.

Сам президент Габона находится в Марокко, где проходит процесс медицинской реабилитации после инсульта. В октябре он был госпитализирован во время визита в Саудовскую Аравию и с тех пор еще не появлялся в своей стране.

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