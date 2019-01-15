В Канаде 35 школьников госпитализировали из-за отравления угарным газом

15 января 2019 05:51 (UTC+04:00)

Тридцать пять школьников и восемь взрослых госпитализированы в канадском Монреале в результате возможного отравления угарным газом, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает газета Toronto Star.

По данным газеты, изначально в скорую помощь обратились от 15 до 20 школьников с жалобами на тошноту и головокружение. Однако после эвакуации всех учащихся в соседнюю школу с теми же признаками к медикам обратились еще несколько школьников и учителей.

Сообщается, что причиной отравления могла стать утечка газа в результате проблем, "связанных с системой отопления" в здании школы.

По данным газеты, все госпитализированные сейчас находятся в стабильном состоянии. Пожарные сообщили, что проверили здание школы.

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