Автомобиль наехал на толпу людей в центре Токио

Автомобиль выехал на тротуар и врезался в толпу людей в центре японской столицы, в результате чего пострадали семь человек. За рулем автомобиля находился пенсионер. Об этом в среду сообщили в полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что 79-летний мужчина перепутал педали газа и тормоза. "Я осознал [случившееся], когда уже врезался [в людей]", - приводит слова полицейских агентство Kyodo.

По последним данным, несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

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