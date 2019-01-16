Автомобиль наехал на толпу людей в центре Токио

16 января 2019 10:47 (UTC+04:00)

Автомобиль выехал на тротуар и врезался в толпу людей в центре японской столицы, в результате чего пострадали семь человек. За рулем автомобиля находился пенсионер. Об этом в среду сообщили в полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что 79-летний мужчина перепутал педали газа и тормоза. "Я осознал [случившееся], когда уже врезался [в людей]", - приводит слова полицейских агентство Kyodo.

По последним данным, несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

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