На японском острове Кутиноэрабу произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Кутиноэрабу в префектуре Кагосима на юго-западе Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны, передает Trend со сылкой на РИА Новости.

Остров постоянно находится под наблюдением вулканологов. В мае 2015 года на острове Кутиноэрабу неожиданно началось извержение вулкана Синдакэ, который выбросил столб пепла и дыма на высоту 9 километров. Было эвакуировано все население острова. Тогда уровень опасности был повышен до 5. Жители смогли вернуться на остров только в декабре того же года.

В августе прошлого года остров вновь заставил специалистов беспокоиться – активизация вулканической деятельности заставила их сразу поднять уровень опасности со второго до четвертого из пяти возможных. Четвертый уровень означает "необходимость приготовиться к эвакуации". Затем уровень опасности был снижен до третьего, несмотря на то, что осенью отмечались извержения небольшого масштаба, а 18 декабря произошло заметное извержение, результатом которого стал выброс лавы.

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