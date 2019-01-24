Министр обороны Венесуэлы заявил, что в стране происходит госпереворот

24 января 2019 20:30 (UTC+04:00)

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил в четверг, что в стране происходит государственный переворот, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции.

"Я предупреждаю о государственном перевороте в отношении законной власти, демократии и легитимного президента Николаса Мадуро", - заявил Лопес во время пресс-конференции.

Ранее Падрино заявлял, что армия не признает Гуаидо президентом Венесуэлы.

К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран.

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