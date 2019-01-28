СМИ: КНДР потребовала от Южной Кореи отказаться от военных учений

Власти КНДР призвали Южную Корею отказаться от проведения военных учений, отметив, что маневры могут навредить установившейся атмосфере мира и диалога на Корейском полуострове. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в понедельник газетой "Нодон синмун", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Невозможно так легко оставить без внимания то, что военные власти Южной Кореи с начала этого года проводят военные учения путем мобилизации огромного количества войск, - подчеркнули авторы статьи. - Это опасные военные действия, которые идут вразрез с наметившейся тенденцией двигаться к объединению нашего народа, миру и стабильности".

Как отмечается в комментарии, особую озабоченность вызывают проведенные в начале января в Южной Корее антитеррористические учения, а также намерение Юга увеличить в нынешнем году военный бюджет и приобрести у США новейшие истребители, использующие технологию "стелс".

Критика в адрес Сеула, высказанная в статье "Нодон синмун", перекликается с призывом председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, с которым он ранее обратился к руководству Южной Кореи в своей новогодней речи. В частности, руководитель народной республики заявил, что военные учения и действия по укреплению военного потенциала на Юге являются главной причиной усиления напряженности и повышения вероятности военного столкновения на Корейском полуострове. "До тех пор, пока Север и Юг подтверждают свое желание двигаться к миру и процветанию, все виды военных учений и любые приобретения военной техники из-за рубежа должны быть приостановлены", - заявил в новогоднем обращении Ким Чен Ын.

В ходе саммита 27 апреля 2018 года президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын подписали совместную декларацию, в которой договорились положить конец враждебным действиям в отношениях двух стран. Во время визита Мун Чжэ Ина в Пхеньян 18-20 сентября министры обороны Севера и Юга подписали документ, направленный на снижение напряженности и избежание столкновений между военными в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров.

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