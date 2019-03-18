Число жертв циклона в Мозамбике достигло 84 человек

18 марта 2019 19:29 (UTC+04:00)

Число подтвержденных жертв тропического циклона "Идаи" в Мозамбике достигло 84, всего в стране в результате стихии могли погибнуть более тысячи человек, заявил президент Филипе Ньюси, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Циклон "Идаи" обрушился на центральную часть Мозамбика 15 марта. Ранее сообщалось о 66 погибших. Международная федерация Красного креста (IFRC) сообщила, что циклон на 90% разрушил портовый город Бейра - второй по величине в Мозамбике.

"Мы переживаем трагическую ситуацию. Официально в этот момент мы насчитываем 84 погибших, но все указывает, что их число может превысить тысячу", - приводит слова Ньюси португальская газета Publico.

Он добавил, что убедился в масштабе бедствия во время утреннего облета территории наиболее пострадавших регионов - провинций Софала, столицей которой является Бейра, и Маника.

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