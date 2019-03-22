В Ираке в связи с крушением парома на Тигре объявили национальный траур

22 марта 2019 00:22 (UTC+04:00)

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди объявил в четверг национальный траур по жертвам крушения парома на реке Тигр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала Rudaw, премьер прибыл в город Мосул, в районе которого произошел инцидент.

Паром с пассажирами потерпел крушение на реке Тигр в четверг. Согласно предварительной версии, причиной стал перегруз плавсредства почти в три раза. По информации арабских телеканалов, на борту могли находиться от 170 до 250 человек, при том что паром был рассчитан на 75 пассажиров. Число жертв крушения достигло 93 человек.

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