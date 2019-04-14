Скончался один из пострадавших при стрельбе в Мельбурне

14 апреля 2019 07:24 (UTC+04:00)

Один из пострадавших при стрельбе у ночного клуба в пригороде австралийского Мельбурна скончался в больнице, сообщила полиция штата Виктория, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщила полиция, 37-летний мужчина скончался в больнице от полученных ранений. Трое других пострадавших остаются в больнице, один из них – мужчина 28 лет – в критическом состоянии.

Правоохранительные органы продолжают расследование происшествия. Полиция проверяет показания очевидцев относительно черного внедорожника Porsche, который был замечен у клуба, и его связи с инцидентом. Отмечается, что позже этот автомобиль был найден сгоревшим в пригороде Уоллерт (Wollert).

Ранее сообщалось, что четыре человека госпитализированы с ранениями после стрельбы в пригороде в пригороде Мельбурна Праран (Prahran) вблизи улиц Литтл-Чапел-стрит и Малверн-роуд в воскресенье около 3.20 по местному времени. На пересечении этих улиц находится ночной клуб Love Machine.

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