Афросоюз пригрозил приостановить членство Судана, если армия не уйдет от власти

15 апреля 2019 22:08 (UTC+04:00)

Африканский союз (АС) пригрозил в понедельник приостановить членство Судана в этой организации, если устроившая на минувшей неделе переворот армия в течение 15 дней не уйдет от власти и не передаст ее гражданским правителям. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Agence France-Presse (AFP).

Совет АС по вопросам мира и безопасности потребовал от суданской армии "передать власть гражданскому политическому руководству в течение максимум 15 дней". В противном случае "участие Судана в деятельности АС будет приостановлено вплоть до восстановления конституционного порядка".

Военные Судана 11 апреля отстранили от власти президента Омара аль-Башира. Этому предшествовали многомесячные акции протеста населения, недовольного значительным повышением цен.

Армия распустила парламент, приостановила действие конституции и сформировала Военный совет на время переходного периода.

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