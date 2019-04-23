В Нигерии полицейский въехал в толпу во время празднования Пасхи

23 апреля 2019 00:54 (UTC+04:00)

По меньшей мере восемь человек погибли в нигерийском штате Гомбе, где полицейский совершил наезд на толпу, участвовавшую в праздничном шествии по случаю Пасхи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщило Agence France-Presse.

По его данным, еще 30 человек получили ранения. Отмечается, что большая часть потерпевших - подростки.

Полиция предполагает, что наезд был совершен намерено, его причиной стала ссора полицейского с участниками процессии.

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