В Нигерии полицейский въехал в толпу во время празднования Пасхи

По меньшей мере восемь человек погибли в нигерийском штате Гомбе, где полицейский совершил наезд на толпу, участвовавшую в праздничном шествии по случаю Пасхи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщило Agence France-Presse.

По его данным, еще 30 человек получили ранения. Отмечается, что большая часть потерпевших - подростки.

Полиция предполагает, что наезд был совершен намерено, его причиной стала ссора полицейского с участниками процессии.

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