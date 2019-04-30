КНДР призвала Южную Корею к практическим действиям для улучшения отношений

30 апреля 2019 07:11 (UTC+04:00)

КНДР призвала Южную Корею предпринять практические действия и показать свою искренность, чтобы улучшить межкорейские отношения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном во вторник комментарии информационного интернет-портала КНДР Arirang Meari.

"Только когда Южная Корея вернется к своему первоначальному замыслу, который у нее был во время встречи в Пханмунджоме и сентябрьского саммита в Пхеньяне, пойдет нога в ногу с нашей республикой и продемонстрирует свою искренность практическими действиями, мы сможем увидеть что отношения между Севером и Югом выходят на более высокий уровень", - подчеркивается в статье.

По мнению авторов комментария, "было бы неправильно рассчитывать, что отношения Севера и Юга улучшатся сами по себе только благодаря разговорам о мире и улучшении отношений. "Отношения нельзя улучшить, когда только одна сторона прилагает усилия, - отмечает портал. - Мы можем достичь результата, когда Север и Юг будут работать вместе".

С апреля 2018 года лидеры КНДР и Южной Кореи провели три встречи, которые стали началом нормализации двусторонних отношений. Первая состоялась 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджоме. По ее итогам лидеры двух стран подписали декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. 26 мая председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин встретились во второй раз также в Пханмунджоме, третьим саммитом стала их встреча 18 сентября прошлого года в Пхеньяне.

Активность контактов между КНДР и Южной Кореей резко сократилась после безрезультатного завершения ханойского саммита в феврале, в ходе которого президенту США Дональду Трампу и лидеру КНДР Ким Чен Ыну не удалось достичь соглашения.

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