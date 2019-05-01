В Нигерии спасли двух похищенных работников Shell

Двое сотрудников англо-голландского нефтегазового концерна Shell, которые были похищены на юге Нигерии, спасены. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на нигерийскую полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, правоохранительные органы провели спецоперацию, в результате которой сотрудников Shell удалось освободить. Каких-либо подробностей не приводится.

Атака произошла в штате Риверс в четверг, 25 апреля, когда сотрудники возвращались из штата Байельса, где они находились в командировке. Сопровождавшие их представители сил безопасности были убиты в результате нападения. Кто именно стоял за похищением, не уточняется.

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