Ущерб от взрыва химикатов на судне в порту Таиланда составил более $3 млн

28 мая 2019 07:58 (UTC+04:00)

Ущерб от пожара при взрыве химикатов на борту пришвартованного грузового судна в порту Лаем Чабанг в Таиланде составил более 100 млн батов ($3,14 млн), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила во вторник газета The Nation, защитники окружающей среды призвали власти требовать от виновников инцидента компенсации ущерба, нанесенного общественному здоровью и окружающей среде.

По словам представителя порта, пожар вызвал значительные нарушения в транспортном и грузовом сообщении, а также привел к разливу химикатов и определенным последствиям для здоровья местного населения.

"Мы до сих пор не можем точно определить степень ущерба от пожара, - сказал он. - Всем владельцам бизнеса и людям, пострадавшим от пожара и утечки химикатов, необходимо сообщить о полученном ущербе в администрацию порта, чтобы мы могли рассчитать точную сумму и потребовать компенсацию от владельцев этих токсичных химических веществ".

Вместе с тем управлению порта настоятельно рекомендовано создать специальную рабочую группу для изучения масштабов воздействия химического загрязнения на здоровье людей и окружающую среду. "Необходимо провести полное расследование инцидента, чтобы выявить нарушителей, рассчитать общую степень воздействия от инцидента на окружающую среду и здоровье, а также потребовать от нарушителей полную компенсацию", - подчеркнул представитель одной из экологических организаций. По его мнению, подобные утечки химических веществ могут оказывать долгосрочное воздействие на экосистему и здоровье людей.

25 мая в порту Лаем Чабанг из-за взрыва контейнера с химикатами на борту южнокорейского судна произошел пожар. В результате инцидента, после которого в воздухе долгое время висело облако ядовитого дыма, пострадали 133 человека. У большинства был зуд кожи, а также ожоги дыхательных путей и глаз. Сообщалось, что в 18 из 676 контейнеров находились гипохлорит кальция и хлорированный парафин.

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